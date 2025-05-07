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Оборона та безпека
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Оновлено

Новообраний канцлер Німеччини Мерц вирушив у першу закордонну поїздку

Олена Будько
7 травня, 2025 середа
14:53
Світ Фрідріх Мерц

Новообраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц розпочав перше закордонне турне на новій посаді. Першим лідером, з яким зустрівся Мерц, став президент Франції Емманюель Макрон

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Про це повідомляє Укрінформ.

У Парижі очільник німецького уряду провів зустріч з Макроном у Єлисейському палаці. 

Як повідомляє Tagesschau, Макрон зустрів Мерца опівдні у внутрішньому дворі Єлисейського палацу. Візит Мерца не був офіційним інавгураційним, а радше робочою зустріччю, як раніше заявляв Єлисейський палац. 

Мерц і Макрон під час зустрічі обговорили тему оборони, зокрема погодилися, що держави ЄС мають більше інвестувати в оборону. За словами Макрона, Німеччина та Франція хочуть створити спільну раду безпеки для вирішення питань можливих інвестицій в оборонний сектор.

Мерц наголосив, що ЄС має виглядати більш єдиним і прогресивним, особливо на тлі війни Росії проти України. 

Також під час візиту в Париж Мерц запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. А в разі припинення вогню між Росією та Україною Берлін також готовий брати участь у моніторингу його дотримання.

Окрім того, Фрідріх Мерц зазначив, що планує найближчим часом відвідати Україну. Поїздку наразі готують. Мерц сказав, що він хоче "зробити все можливе від Європейського Союзу задля постійного припинення вогню, а також задля того, щоб потім могла бути укладена мирна угода з Росією".

Після Франції Мерц вирушить до Варшави, де зустрінеться з прем'єром Дональдом Туском.

Надалі, 9 травня, Мерц відвідає Брюссель, де проведе зустрічі з керівництвом Євросоюзу – президентами Євроради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також Мерц зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Серед найближчих запланованих візитів Мерца – відвідини Лондона. А 16 травня він візьме участь у зустрічі Європейської політичної спільноти в Тирані. Відтак до саміту G7 у Канаді в середині червня канцлер планує вирушити до Вашингтона й зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. 

  • У вівторок, 6 травня, під час другого голосування бундестаг підтримав обрання лідера партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріха Мерца канцлером Німеччини
  • У грудні 2024 року тоді ще кандидат у канцлери Німеччини Мерц відвідував Київ. ЗМІ повідомляли також, що готується візит Мерца в Україну 9 травня. Очікували, що це буде спільний візит з Макроном, Туском і прем’єром Великої Британії Кіром Стармером. Проте наразі на цей день у зазначених політиків передбачені інші заходи, тож, імовірно, візит Мерца до Києва відбудеться пізніше.
Теги:
Новини
Польща
Франція
Німеччина
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
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