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Оновлено

Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини

Олена Будько
6 травня, 2025 вiвторок
18:07
Світ Канцлер Фрідріх Мерц отримує офіційний документ про призначення на посаду від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра у замку Бельвю 6 травня 2025 року в Берліні

У вівторок, 6 травня, на повторному голосуванні бундестаг підтримав обрання лідера партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Зміст

Процес обрання транслювали онлайн.

На повторному голосуванні лідера партії Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца обрали канцлером Німеччини. За це проголосували 325 депутатів за необхідних 316. 

Він став десятим канцлером Федеративної Республіки Німеччина.

Згодом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у палаці Бельвю офіційно призначив Фрідріха Мерца новим канцлером, вручивши йому відповідну грамоту.

Зеленський привітав Мерца

Президент Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням Федеральним канцлером Німеччини.

"Ми щиро сподіваємося, що Німеччина стане ще сильнішою і що ми побачимо більше лідерства Німеччини в європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо, коли на кону стоїть майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності", - написав він в Х.

Він також подякував за допомогу, яку надав німецький народ та країна, оскільки це врятувало "тисячі життів українців".

Перший тур голосування

Кандидатуру Мерца підтримали 310 депутатів за необхідних 316. Не голосували 307, утрималися 3, один голос визнали недійсним.

Бундестаг розпочав обрання канцлера о 09:00 за місцевим часом (0 10:00 за київським). Голосування було таємним. 

Коаліція в бундестазі, до складу якої входять Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини, мають 328 голосів.

Після проваленого голосування в засіданні бундестагу оголосили перерву. Депутати мають вирішити, коли відбудеться другий тур.

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DW, посилаючись на слова співголови Соціал-демократичної партії Німеччини  Ларса Клінґбайля, повідомило, що повторне голосування щодо кандидатури нового канцлера відбудеться сьогодні.

Шольц продовжить виконувати обов’язки до обрання наступника

Як пише Spiegel, стаття 69 Основного закону передбачає, що канцлер продовжує виконувати свої офіційні обов'язки "до призначення його наступника". Тому Шольц отримав незаплановане продовження повноважень.

Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків.

Формат нового уряду затвердили в коаліційній угоді "Відповідальність задля Німеччини"

Напередодні, 5 травня, лідери блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) офіційно підписали коаліційну угоду. 144-сторінковий документ під назвою "Відповідальність задля Німеччини" закріплює формат нового уряду. Після підписання угоди Мерц заявив, що партії "візьмуться до роботи з першого ж дня".

"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – сказав він.

Усі партії коаліції вже оголосили своїх кандидатів до уряду Німеччини

У понеділок СДПН останньою із членів коаліції представила своїх кандидатів до складу уряду. Вона висунула співголову партії Ларса Клінґбайля на посаду віцеканцлера і міністра фінансів, а також запропонувала, щоб Борис Пісторіус знову очолив міністерство оборони.

ХДС і ХСС оголосили своїх кандидатів до складу уряду минулого тижня. Зокрема, представник ХДС Йоган Вадефуль має очолити міністерство закордонних справ, а член ХСС Александр Добріндт – міністерство внутрішніх справ.

  • Напередодні президент України провів телефонну розмову з попереднім канцлером Німеччини Олафом Шольцом і пригадав багато важливих моментів, які той зробив для України за час перебування на посаді. А Шольц у своїй останній публічній промові на посаді канцлера заявив, що Німеччина не змириться з війною в Україні
Теги:
Новини
Німеччина
Фрідріх Мерц
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