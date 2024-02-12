Туск відвідає Францію та Німеччину: темами стануть загрози через війну в Україні й можливе президентство Трампа

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в польському уряді.

У виданні пояснили, що оскільки незабаром розпочнеться третій рік війни в Україні, а можливе президентство Дональда Трампа поставить під загрозу відданість США трансатлантичному військовому альянсу НАТО, Варшава, Париж і Берлін вважають оборонну єдність вкрай важливою.

"Європа повинна зібратися з силами... це стосується відповіді на питання про те, що станеться, якщо переможе Трамп. У нас немає часу, ми повинні мати більший потенціал оборонної промисловості", - заявило джерело в польському уряді, додавши, що Європа терміново потребує спільного виробництва боєприпасів і що Польща більше не блокує "стратегічну автономію", що робить Європу менш залежною від інших.

За словами Дітмара Нітана, німецького урядовця, відповідального за співпрацю з Польщею, "зараз вперше польський уряд заявляє, що зміцнення європейських оборонних можливостей не є протиріччям сильному НАТО".

Аналітики зазначили, що повернення колишнього президента Європейської ради Туска на посаду прем'єр-міністра полегшує процес відродження платформи політичної співпраці між Німеччиною, Францією і Польщею "Веймарський трикутник", створеної в 1991 році.

Інше джерело в польському уряді заявило, що цей формат дає Варшаві можливість представити проблеми східних членів ЄС.

"Спочатку ми говоримо з нашими сусідами, ми розуміємо їхні проблеми, а потім ми можемо сформулювати ці проблеми від імені регіону нашим німецьким і французьким колегам", - підкреслив польський урядовець.

Зустріч очільників МЗС Польщі, Франції та Німеччини у Парижі

Крім переговорів Туска з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, міністри закордонних справ зустрінуться в понеділок у Парижі, повідомляє міністерство закордонних справ Польщі.

"Зустріч має на меті сприяти відновленню формули Веймарського трикутника, оголошеної Радославом Сікорським у січні, яка протягом багатьох років була важливим інструментом польської європейської політики", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що серед запланованих тем для обговорення будуть зокрема питання підтримки України, оборонна співпраця та майбутній саміт країн НАТО у Вашингтоні. Буде також обговорено проблему російської дезінформації та дестабілізаційних заходів, що здійснюються режимом у Мінську.