У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск
Польсько-українські урядові консультації відбудуться в березні після тривалої перерви
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції після засідання уряду, повідомляє Польське радіо.
Він нагадав, що регулярні зустрічі в такому форматі проводилися перед Євро-2012.
Очільник польського уряду також зазначив, що на консультації, зокрема, буде обговорюватися питання сільського господарства.
"Ми повертаємось до цієї практики. Найближчі такі зустрічі відбудуться у Варшаві у другій половині березня. Так ми попередньо домовились із прем'єром та президентом України. Нам треба добре підготуватись до цих розмов. Це також не в останню чергу пов’язано із протестами фермерів. Нам важливо напрацювати такі варіанти із українською стороною, щоб нашим виробникам та аграріям не загрожувала хвиля продуктів з України", - сказав Туск.
Водночас він нагадав про допомогу Україні від Польщі - приблизно 40 пакетів підтримки на загальну суму €3,5 млрд.
- Під час свого візиту до Києва 22 січня Дональд Туск оголосив про новий оборонний пакет для України. Він також обговорив із президентом Володимиром Зеленським і прем'єром України Денисом Шмигалем ситуацію на кордоні.
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