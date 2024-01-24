Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск

У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск

24 січня, 2024 середа
19:50
Світ Дональд Туск

Польсько-українські урядові консультації відбудуться в березні після тривалої перерви

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції після засідання уряду, повідомляє Польське радіо.

Він нагадав, що регулярні зустрічі в такому форматі проводилися перед Євро-2012.

Очільник польського уряду також зазначив, що на консультації, зокрема, буде обговорюватися питання сільського господарства.

"Ми повертаємось до цієї практики. Найближчі такі зустрічі відбудуться у Варшаві у другій половині березня. Так ми попередньо домовились із прем'єром та президентом України. Нам треба добре підготуватись до цих розмов. Це також не в останню чергу пов’язано із протестами фермерів. Нам важливо напрацювати такі варіанти із українською стороною, щоб нашим виробникам та аграріям не загрожувала хвиля продуктів з України", - сказав Туск.

Водночас він нагадав про допомогу Україні від Польщі - приблизно 40 пакетів підтримки на загальну суму €3,5 млрд.

  • Під час свого візиту до Києва 22 січня Дональд Туск оголосив про новий оборонний пакет для України. Він також обговорив із президентом Володимиром Зеленським і прем'єром України Денисом Шмигалем ситуацію на кордоні.
Теги:
Україна
Польща
Президент України
Дональд Туск
Читайте також:
радбез ООН
23 січня, 2024 вiвторок
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
Пєсков та Путін
24 січня, 2024 середа
"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
Петер Сіярто
23 січня, 2024 вiвторок
Сіярто перед поїздкою до Ужгорода отримав україномовного листа з погрозами його вбити , - ЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
20:40
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2401
"Шторм-Z", "Шторм V" та новий танковий пунк: для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів, - офіцер Морозов
20:32
Ігор Терехов
"Ми не можемо залишити, як є": Терехов після останніх обстрілів Харкова ініціював перейменування вулиці Пушкінської
20:30
Анонс
Даяна Ястремська
Ястремська - Чжен: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Australian Open
20:07
Patrick Sanders
У разі війни з Росією британці мають бути готовими служити в армії, - Генштаб Великої Британії
20:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу
20:03
Ексклюзив
Авдіївка
Росіяни можуть скинути близько 500 КАБів на Авдіївку за місяць, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов про тактику атак РФ
20:03
Сухопутні війська ЗСУ
Генштаб: РФ здійснила 43 спроби штурмів позицій Сил оборони та відновила атаки на Шахтарському напрямку
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 700-го дня війни: українка полетить у космос, Німеччина передасть нам військові гелікоптери
19:57
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
19:51
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Оборонна співпраця та збільшення допомоги до €8 млрд: Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Шольцом
19:41
Хорватія
За гроші Міноборони України хорватська фірма купила закинутий пороховий завод у Боснії, - hromadske
19:21
Шмигаль
Захист на всіх напрямках: Україна будує трирівневу лінію оборони, - Шмигаль
19:18
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
Осадчук: заява Зеленського про множинне громадянство є небезпечною
18:50
зеленський Шольц
Шольц закликав європейців значно розширити підтримку України
18:37
Метро "Деміївська" (Київ"
Стали відомі попередні причини деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
18:33
Ексклюзив
Іл-76
РФ може показати нібито тіла загиблих: в "Інформаційному спротиві" розповіли про найбільшу небезпеку з падінням літака Іл-76
18:07
фейк
"Українець закликав поляків вбивати росіян": РФ просуває фейкове відео
18:00
OPINION
Ростислав Павленко
Час "не втекти", а час — дати зробити тим, хто просто вміє
17:56
Боєць ДНР
Жителя Макіївки, який добровільно приєднався до "ДНР", засудили до 15 років тюрми за держзраду
17:54
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Полтавська "Ворскла" заявляє про вихід із Асоціації футболу Полтавщини
17:54
Огляд
Україна кордон
Кубань, Слобожанщина та Стародубщина: про що каже указ Зеленського щодо українських земель на території Росії
17:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
У ЄС зрозуміли, що в разі обрання Трампа, питання безпеки ляже на плечі союзу, - журналістка
17:31
Александер Чеферін
Президент УЄФА поділився переживанням через можливу участь збірної України на Євро-2024
17:31
Оновлено
КНДР ракета
Пуск ракет КНДР у бік Жовтого моря: міноборони Південної Кореї заявило про повалення режиму в Пхеньяні у випадку початку війни
17:19
Ексклюзив
Чому Україна не отримує бронетехніку від Європи: думка експерта Defence Express Каткова
17:10
Примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини: перелік населених пунктів розширили
17:07
навчання ЗСУ
Естонія приєдналася до британської програми з навчання українських військових
17:03
На фото: українське кіно
Майже 200 діячів кіно закликали перенаправити бюджет Держкіно на потреби Сил Оборони
16:58
Себастьян Фрей
"Шевченко мій хороший друг": ексфутболіст збірної Франції відмовився їхати на турнір в Москву
16:47
Вибори у Росії
РФ погрожує зменшити фінансування псевдовладі на ТОТ в разі низької явки людей на "виборах", - Спротив
16:45
Ексклюзив
Посилюють безпілотну аеророзвідку: Гуменюк розповіла, що після втрати А-50 у РФ ускладнена ситуація з виявленням цілей для ураження із ракетоносіїв
16:38
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
РФ атакувала Херсон та область: серед поранених – медики
16:36
На фото: Віталій Козловський
Козловський у війську розповів, що не може поєднати життя з творчістю
16:22
Катівня
Курував фільтраційний табір у Запорізькій області: поліція оголосила підозру працівнику ФСБ
16:19
Соловйов та путін
Пропагандист Соловйов у паніці заявив, що НАТО відпрацьовує сценарій "знищення Росії", - ЦПД
16:16
випічка хліба
У тимчасово окупованому Донецьку зупинився хлібзавод: ЦНС назвав причину
16:13
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: у Харкові з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих
16:11
На фото: "Аватар: Останній захисник"
Netflix показав перший трейлер серіалу "Аватар: Останній захисник"
16:03
Додаток "Дія"
Більше 10 тис. моряків на порталі "Дія" отримали кваліфікаційні документи, - Федоров
16:02
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Перспективи мобілізації: відсоток охочих вже вичерпано
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV