У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції після засідання уряду, повідомляє Польське радіо.

Він нагадав, що регулярні зустрічі в такому форматі проводилися перед Євро-2012.

Очільник польського уряду також зазначив, що на консультації, зокрема, буде обговорюватися питання сільського господарства.

"Ми повертаємось до цієї практики. Найближчі такі зустрічі відбудуться у Варшаві у другій половині березня. Так ми попередньо домовились із прем'єром та президентом України. Нам треба добре підготуватись до цих розмов. Це також не в останню чергу пов’язано із протестами фермерів. Нам важливо напрацювати такі варіанти із українською стороною, щоб нашим виробникам та аграріям не загрожувала хвиля продуктів з України", - сказав Туск.

Водночас він нагадав про допомогу Україні від Польщі - приблизно 40 пакетів підтримки на загальну суму €3,5 млрд.