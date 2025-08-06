Туск вважає, що в інавгураційному зверненні Навроцького було прагнення заволодіти повноваженнями уряду
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на інавгураційну промову нового президента Кароля Навроцького, сказавши, що вона демонструє його бажання заволодіти повноваженнями уряду
Про це пише РАР.
"Це не вперше, коли я як прем’єр слухаю виступ президента (...), у якому чітко видно прагнення заволодіти повноваженнями, які згідно з польською політичною системою належать прем’єру та уряду", – заявив Туск.
Водночас він сподівається, що часом "досить конфронтаційний" тон Навроцького не матиме "практичних наслідків".
"Але якщо потрібно буде, ми твердо стоятимемо як охоронці конституції та правил", – додав премʼєр, підкресливши, що польська конституція є "однозначною".
За його словами, він слухав промову Навроцького "спокійно й з надією, що в таких ключових питаннях, як безпека, польська армія, буде простір для співпраці".
"Він має бути, тут іншого виходу немає… Він швидко звикне до реальної ситуації в Польщі", – резюмував Туск.
- У середу, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі й виступив з промовою щодо планів на посаді.
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