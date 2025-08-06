Туск вважає, що в інавгураційному зверненні Навроцького було прагнення заволодіти повноваженнями уряду

Про це пише РАР.

"Це не вперше, коли я як прем’єр слухаю виступ президента (...), у якому чітко видно прагнення заволодіти повноваженнями, які згідно з польською політичною системою належать прем’єру та уряду", – заявив Туск.

Водночас він сподівається, що часом "досить конфронтаційний" тон Навроцького не матиме "практичних наслідків".

"Але якщо потрібно буде, ми твердо стоятимемо як охоронці конституції та правил", – додав премʼєр, підкресливши, що польська конституція є "однозначною".

За його словами, він слухав промову Навроцького "спокійно й з надією, що в таких ключових питаннях, як безпека, польська армія, буде простір для співпраці".

"Він має бути, тут іншого виходу немає… Він швидко звикне до реальної ситуації в Польщі", – резюмував Туск.