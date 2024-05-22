Туск звинуватив РФ у спробах незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Росію в організації незаконного переправлення тисяч мігрантів з Африки до Європи
Про це повідомляє російська служба "Голосу Америки".
Через підозру незаконного переправлення тисяч мігрантів Дональд Туск заявив про відтворення комісії з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.
Польща планує зміцнити свій східний кордон на тлі повідомлень про те, що, починаючи з літа 2021 року, тисячі мігрантів та біженців, переважно з Близького Сходу, перетнули або намагалися перетнути його.
Виступаючи перед журналістами, польський прем'єр-міністр заявив, що розвіддані, які мають спецслужби країни, вказують на те, що в цих зусиллях винна "російська держава".
"Саме російська держава, а не якийсь каламутний бізнес, стоїть за організацією вербування, транспортування та спроб незаконного ввезення тисяч людей до Європи", - заявив Туск.
- Напередодні Туск заявив, що польські спецслужби арештували дев'ятьох людей, яких підозрюють в участі в диверсійній діяльності на користь Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.86Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе