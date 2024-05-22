Туск звинуватив РФ у спробах незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи

Про це повідомляє російська служба "Голосу Америки".

Через підозру незаконного переправлення тисяч мігрантів Дональд Туск заявив про відтворення комісії з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.

Польща планує зміцнити свій східний кордон на тлі повідомлень про те, що, починаючи з літа 2021 року, тисячі мігрантів та біженців, переважно з Близького Сходу, перетнули або намагалися перетнути його.

Виступаючи перед журналістами, польський прем'єр-міністр заявив, що розвіддані, які мають спецслужби країни, вказують на те, що в цих зусиллях винна "російська держава".

"Саме російська держава, а не якийсь каламутний бізнес, стоїть за організацією вербування, транспортування та спроб незаконного ввезення тисяч людей до Європи", - заявив Туск.