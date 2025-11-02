У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
Ввечері суботи, 1 листопада, над військовою базою Кляйне-Брогель у бельгійському місті Пір, провінція Лимбург, вдруге за два дні помітили невідомі дрони
Про це інформує RTBF.
Мер Піра Стівен Матей підтвердив, що безпілотник з’явився над базою близько 18:30. На місце був відправлений поліцейський вертоліт, однак знайти ані дрон, ані його оператора не вдалося.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що польоти над військовими об’єктами суворо заборонені, й закликав збивати будь-які безпілотники, які наближаються до таких зон.
"Категорично заборонено літати на дронах над військовими районами, - наголосив він. - Міністерство оборони зустрінеться наступного тижня з місцевою поліцією, щоб проаналізувати загрозу та посилити заходи, вжиті для пошуку та затримання пілотів дронів".
Крім того, аналогічний інцидент стався на полігоні в Леопольдсбурзі, неподалік від Кляйне-Брогеля.
Довідково: Кляйне-Брогель — важлива авіабаза бельгійської армії. Там зберігаються американські ядерні боєголовки, а з 2027 року там будуть базуватися нові винищувачі F-35.
- Увечері п'ятниці, 31 жовтня, аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) призупиняв свою роботу через появу невідомого безпілотника над південною частиною летовища.
