Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника

Про це повідомляє Bild.

З 20:00 до 22:00 польоти повністю зупиняли. Одинадцять літаків перенаправили до інших міст: чотири – до Лейпцига, чотири – до Дрездена і три – до Гамбурга. Багато бортів кружляли над Берліном, а три рейси до Лондона, Бірмінгема та Стокгольма скасували.

У поліції підтвердили, що очевидець та екіпаж патрульного автомобіля бачили дрон поблизу аеропорту. Після цього він зник із поля зору.

На сайті аеропорту з’явилося багато повідомлень про затримки. Чимало пасажирів годинами чекали в терміналі. За останніми даними, роботу аеропорту вже відновлено.

У зв’язку з інцидентом, було тимчасово скасовано заборону на польоти. Як повідомив речник аеропорту Аксель Шмідт, влада дозволила здійснювати зліт до 1:00 ночі, а посадки – до 4:00 ранку.

На місце інциденту прибули два гелікоптери федеральної поліції, які шукали дрон або його оператора. Територію довкола аеропорту також обстежували наземні патрулі.

У виданні відмітили, що кількість інцидентів із безпілотниками поблизу аеропортів у Німеччині різко зросла. Лише на початку жовтня через подібну ситуацію зупиняли польоти в аеропорту Мюнхена.