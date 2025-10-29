У Бельгії зафіксували декілька невідомих дронів над військовою базою

Про це він написав у соцмережі Х.

"У суботу ввечері охоронець нашої казарми в Марш-ан-Фамен спостерігав за кількома дронами, які протягом тривалого часу літали над важливими частинами штабу нашої армійської бригади", - йдеться у повідомленні.

Франкен підкреслив, що безпілотниками керували досвідчені оператори. За його словами, усі процедури були дотримані належним чином. Поліція й Загальна служба розвідки та безпеки вже розпочали розслідування.

"Польоти дронів над військовими базами категорично заборонені. Ми повинні мати можливість їх знищувати. Попередній уряд закупив занадто мало контрзаходів. Ми повинні терміново виправити це. Документація щодо закупівель готова",- додав міністр.

Як зазначило бельгійське агентство Belga, минулої ночі знову було помічено кілька дронів. Вони розвідували критично важливу інформацію про ключову інфраструктуру, розташовану на військовій базі.