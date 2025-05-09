У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю

Про це йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова у Telegram.

За інформацією Гладкова, ніхто не постраждав, на місці працюють усі оперативні служби.

Він також додав, що усі заходи до 9 травня "проводяться за планом з урахуванням вжитих заходів максимальної безпеки".