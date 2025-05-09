У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
У російському Білгороді заявили про нібито атаку українського безпілотника по урядовій будівлі
Про це йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова у Telegram.
За інформацією Гладкова, ніхто не постраждав, на місці працюють усі оперативні служби.
Він також додав, що усі заходи до 9 травня "проводяться за планом з урахуванням вжитих заходів максимальної безпеки".
- Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомляла, що за вказівками ФСБ у декількох регіонах РФ готуються показові теракти під час парадів на 9 травня, щоб звинуватити Україну.
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