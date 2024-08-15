У Білгородській області РФ затвердили режим надзвичайної ситуації федерального рівня

Про це він повідомив у Telegram.

"Щойно завершив засідання комісії під керівництвом міністра МНС Кулінкова В'ячеслава. Комісія розглянула ситуацію в Білгородській області та ухвалила рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на федеральному рівні на всій території Білгородської області", - сказав Гладков.

Водночас він пообіцяв незабаром надати подробиці щодо режиму.