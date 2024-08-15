У Білгородській області РФ затвердили режим надзвичайної ситуації федерального рівня
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у четвер, 15 серпня, повідомив, що режим надзвичайної ситуації в регіоні підвищили до федерального рівня
Про це він повідомив у Telegram.
"Щойно завершив засідання комісії під керівництвом міністра МНС Кулінкова В'ячеслава. Комісія розглянула ситуацію в Білгородській області та ухвалила рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на федеральному рівні на всій території Білгородської області", - сказав Гладков.
Водночас він пообіцяв незабаром надати подробиці щодо режиму.
- 14 серпня Гладков оголосив режим надзвичайної ситуації регіонального рівня в регіоні.
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