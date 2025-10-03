У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN

Про це повідомив CNN із посиланням на джерела.

За словами двох чиновників Білого дому, адміністрація Дональда Трампа планує оголосити перелік установ, де відбудуться звільнення, 4 жовтня.

"Ми можемо оголосити про скорочення штату (RIFS) завтра, в суботу або неділю", – сказав співрозмовник телеканалу.

Нині американська адміністрація ще опрацьовує особливості процесу звільнень. Зазначено, що перелік склало здебільшого Адміністративно-бюджетне управління Білого дому у співпраці з відповідними відомствами.

Зокрема, президент Дональд Трамп раніше повідомляв про свою зустріч із директором управління Расселом Воутом. Він казав, що вони визначатимуть "яке з багатьох демократичних агентств" планують скоротити "і чи будуть ці скорочення тимчасовими чи постійними".

Джерела додали: під загрозою звільнень є працівники установ, які провадять політику різноманітності, рівності та інклюзивності.

"Вони в основному є мішенню, тому що адміністрація не вважає, що вони відповідають пріоритетам президента", – йдеться в матеріалі.