У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
У Білому домі підготували список установ, де планують масові звільнення держслужбовців після зупинки роботи уряду США 1 жовтня
Про це повідомив CNN із посиланням на джерела.
За словами двох чиновників Білого дому, адміністрація Дональда Трампа планує оголосити перелік установ, де відбудуться звільнення, 4 жовтня.
"Ми можемо оголосити про скорочення штату (RIFS) завтра, в суботу або неділю", – сказав співрозмовник телеканалу.
Нині американська адміністрація ще опрацьовує особливості процесу звільнень. Зазначено, що перелік склало здебільшого Адміністративно-бюджетне управління Білого дому у співпраці з відповідними відомствами.
Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
Зокрема, президент Дональд Трамп раніше повідомляв про свою зустріч із директором управління Расселом Воутом. Він казав, що вони визначатимуть "яке з багатьох демократичних агентств" планують скоротити "і чи будуть ці скорочення тимчасовими чи постійними".
Джерела додали: під загрозою звільнень є працівники установ, які провадять політику різноманітності, рівності та інклюзивності.
"Вони в основному є мішенню, тому що адміністрація не вважає, що вони відповідають пріоритетам президента", – йдеться в матеріалі.
- У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
