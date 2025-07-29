У Білорусі заявили, що вночі над Мінськом збили безпілотник: уламки впали на вулиці міста
У ніч на 29 липня в Мінську було зафіксовано падіння безпілотника. За даними міністерства оборони Білорусі, близько другої години ночі у повітряному просторі країни виявили "невпізнаний об’єкт", який був ідентифікований як БПЛА
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства Білорусі.
Згідно з офіційною заявою, засоби радіоелектронної боротьби знешкодили дрон, внаслідок чого він упав о 02:33 у районі будинку №72 на вулиці Матусевича. Постраждалих немає.
Міноборони країни повідомило про "вжиття додаткових заходів" для посилення контролю за повітряним простором. Обставини події вивчаються.
Водночас білоруське видання "Зеркало" повідомило, що у мережі з’явилося відео з моментом падіння. На ньому чути звук, схожий на мопед, після чого лунає гучний вибух. Видно, як на землю падають уламки, а біля припаркованих авто з’являються іскри на фоні кількох ударів та вибухів.
Очевидці також розповіли виданню, що міліція прибула на місце лише через 25 хвилин після інциденту й розігнала присутніх.
- У ніч проти вівторка, 29 липня, у Ростовській області РФ пролунали вибухи. Безпілотники вдарили по залізничній станції у місті Сальськ, там спалахнула пожежа.
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