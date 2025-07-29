Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: у Сальську палає залізнична станція
У ніч проти вівторка, 29 липня, у Ростовській області РФ пролунали вибухи. Безпілотники вдарили по залізничній станції у місті Сальськ, там спалахнула пожежа
Про це пишуть російські ЗМІ та в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь.
За його словами, пасажирський поїзд відвели на безпечну відстань. Попередньо, загиблих і поранених серед людей немає.
Очільник російського регіону додав, що у місті за різними адресами пошкоджено будинок та автомобіль.
За повідомленнями російських Telegram-каналів, близько 5-7 вибухів у Сальську пролунали близько 02:00. Після цього очевидці повідомили про пожежу в районі місцевої залізничної станції.
Залізнична станція Сальська є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.
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