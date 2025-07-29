Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: у Сальську палає залізнична станція

Про це пишуть російські ЗМІ та в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь.

За його словами, пасажирський поїзд відвели на безпечну відстань. Попередньо, загиблих і поранених серед людей немає.

Очільник російського регіону додав, що у місті за різними адресами пошкоджено будинок та автомобіль.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, близько 5-7 вибухів у Сальську пролунали близько 02:00. Після цього очевидці повідомили про пожежу в районі місцевої залізничної станції.

Залізнична станція Сальська є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.