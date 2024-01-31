У Болгарії суд видав ордери на арешт 6 росіян, причетних до підривів складів боєприпасів

Про це повідомила болгарська прокуратура, передає The Sofia Globe.

За даними розслідування, шестеро росіян, які займалися підривом виробництва комерційної компанії з виробництва, зброї перебували у Болгарії під не своїми іменами.

Що відомо про вибухи на складах зброї в Болгарії

У 2021 році прокуратура заявила, що отруєння торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015 році пов'язане з чотирма вибухами на військових складах у Болгарії.

Перший випадок був у листопаді 2011 року в селі Долішній Дол, коли підірвали склад компанії "ЕМКО" Гебрева. Було знищено значну кількість боєприпасів, призначених для експорту до Грузії.

Вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі у Врбетицях 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання зброї за межі країни. Зокрема - для силових підрозділів України.

Другий випадок був у 2015 році біля села Іганово, коли був підірваний склад Сопотського ВМЗ, де також зберігалася продукція EMCO. Того ж року було зруйновано ще один Сопотський склад. Під час вибуху на військовому заводі Вазова у Болгарії в країні перебувало щонайменше 6 осіб, яких вважають агентами ГРУ. Тоді журналісти пов'язали вибух на воєнному заводі в Болгарії з російськими шпигунами.

Четвертий випадок стався у 2020 році, коли біля міста Мугліж підірвали склад "Арсеналу".

Близько 4 години ранку 31 липня на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під болгарським містом Карнобатом стався вибух.