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У Болгарії суд видав ордери на арешт 6 росіян, причетних до підривів складів боєприпасів

31 січня, 2024 середа
01:03
Світ суд

Софійський міський суд схвалив видачу європейських ордерів на арешт для 6 росіян, яких Болгарія звинувачує в тероризмі й причетності до чотирьох підривів на складах боєприпасів у з 2011 по 2020 рік

Про це повідомила болгарська прокуратура, передає The Sofia Globe.

За даними розслідування, шестеро росіян, які займалися підривом виробництва комерційної компанії з виробництва, зброї перебували у Болгарії під не своїми іменами.

Що відомо про вибухи на складах зброї в Болгарії 

У 2021 році прокуратура заявила, що отруєння торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015 році пов'язане з чотирма вибухами на військових складах у Болгарії. 

Перший випадок був у листопаді 2011 року в селі Долішній Дол, коли підірвали склад компанії "ЕМКО" Гебрева. Було знищено значну кількість боєприпасів, призначених для експорту до Грузії. 

Вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі у Врбетицях 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання зброї за межі країни. Зокрема - для силових підрозділів України.

Другий випадок був у 2015 році біля села Іганово, коли був підірваний склад Сопотського ВМЗ, де також зберігалася продукція EMCO. Того ж року було зруйновано ще один Сопотський склад. Під час вибуху на військовому заводі Вазова у Болгарії в країні перебувало щонайменше 6 осіб, яких вважають агентами ГРУ. Тоді журналісти пов'язали вибух на воєнному заводі в Болгарії з російськими шпигунами

Четвертий випадок стався у 2020 році, коли біля міста Мугліж підірвали склад "Арсеналу".

Близько 4 години ранку 31 липня на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під болгарським містом Карнобатом стався вибух.

Теги:
Росія
зброя
Болгарія
Шпигунський скандал
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