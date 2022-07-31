У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

Про це повідомляє BNR.

За словами власника складу Еміліана Гебрєва, вибух на складі боєприпасів в Болгарії стався не помилково. Там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були оплачені.

"Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім загорівся склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась фірма колись щось замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там", - сказав він.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано.

Місце події обстежено безпілотником, територія буде закрита протягом 72 годин.

Заступниця міського голови Карнобату Стефка Іванова повідомила, що ані людських жертв, ані загрози населенню немає.

Під час вибуху на військовому заводі Вазова у Болгарії в 2015 році в країні перебувало щонайменше 6 осіб, яких вважають агентами ГРУ. Тоді журналісти пов'язали вибух на воєнному заводі в Болгарії з російськими шпигунами.

18 квітня 2021 року стало відомо, що вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі у Врбетицях 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання зброї за межі країни. Зокрема - для силових підрозділів України.

Пізніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв розсекретити інформацію про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють російські спецслужби.

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