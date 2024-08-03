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У Болгарії відбудеться перша у світі олімпіада зі штучного інтелекту

Світлана Кравченко
3 серпня, 2024 субота
06:26
Світ штучний інтелект

Болгарія проведе першу всесвітню олімпіаду зі штучного інтелекту. Участь у конкурсі планують взяти понад 200 студентів з усього світу

Зміст

Про це пише болгарське видання Novinite.

Зазначається, що олімпіада відбудеться з 10 по 14 серпня за підтримки відомих університетів і великих технологічних компаній з усього світу.

За словами міністра з питань освіти та науки Галина Цокова, свою участь вже підтвердили 44 команди, в тому числі дві з Болгарії. Він підкреслив, що нова олімпіада зі штучного інтелекту продовжує традицію Болгарії щодо проведення значущих міжнародних змагань.

Співавторка олімпіади Єлена Маринова пояснила, що на конкурсі будуть теоретичний і практичний етапи.

  • 1 серпня в Євросоюзі набув чинності перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту, покликаний захистити людей від ризиків, пов'язаних із ШІ.
Теги:
освіта
Технології
Болгарія
штучний інтелект
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