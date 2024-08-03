У Болгарії відбудеться перша у світі олімпіада зі штучного інтелекту
Болгарія проведе першу всесвітню олімпіаду зі штучного інтелекту. Участь у конкурсі планують взяти понад 200 студентів з усього світу
Про це пише болгарське видання Novinite.
Зазначається, що олімпіада відбудеться з 10 по 14 серпня за підтримки відомих університетів і великих технологічних компаній з усього світу.
За словами міністра з питань освіти та науки Галина Цокова, свою участь вже підтвердили 44 команди, в тому числі дві з Болгарії. Він підкреслив, що нова олімпіада зі штучного інтелекту продовжує традицію Болгарії щодо проведення значущих міжнародних змагань.
Співавторка олімпіади Єлена Маринова пояснила, що на конкурсі будуть теоретичний і практичний етапи.
- 1 серпня в Євросоюзі набув чинності перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту, покликаний захистити людей від ризиків, пов'язаних із ШІ.
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