У Болгарії відбудеться перша у світі олімпіада зі штучного інтелекту

Про це пише болгарське видання Novinite.

Зазначається, що олімпіада відбудеться з 10 по 14 серпня за підтримки відомих університетів і великих технологічних компаній з усього світу.

За словами міністра з питань освіти та науки Галина Цокова, свою участь вже підтвердили 44 команди, в тому числі дві з Болгарії. Він підкреслив, що нова олімпіада зі штучного інтелекту продовжує традицію Болгарії щодо проведення значущих міжнародних змагань.

Співавторка олімпіади Єлена Маринова пояснила, що на конкурсі будуть теоретичний і практичний етапи.