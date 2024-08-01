У Євросоюзі набув чинності закон щодо регулювання штучного інтелекту
1 серпня у Євросоюзі набув чинності перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту, покликаний захистити людей від ризиків, пов'язаних із ШІ
Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.
"Сьогодні набирає чинності Європейський закон про штучний інтелект (Artificial Intelligence Act), перший у світі комплексний нормативний акт щодо штучного інтелекту. Закон покликаний гарантувати, що штучний інтелект, розроблений і використовуваний в ЄС, заслуговує довіри, має гарантії захисту основних прав людей. Закон спрямований на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення впровадження цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій", – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що системи на основі штучного інтелекту, такі як чат-боти, повинні чітко повідомляти користувачам, що вони взаємодіють з машиною.
Крім цього, компанії зможуть добровільно прийняти додаткові кодекси щодо поведінки зі штучним інтелектом.
Серед іншого, ШІ-системи, визначені як такі, що мають високий ризик, повинні будуть відповідати суворим вимогам, вести реєстрацію активності, надавати чітку інформацію для користувачів і відповідати кібербезпеці.
Системи на основі ШІ, які вважаються явною загрозою основним правам людей, будуть заборонені.
Країни-члени ЄС мають до 2 серпня 2025 року призначити національні компетентні органи, які контролюватимуть застосування правил для систем штучного інтелекту та здійснюватимуть діяльність із нагляду за ринком. Офіс Європейської комісії зі штучного інтелекту стане ключовим органом із впровадження закону про штучний інтелект на рівні ЄС, а також відповідальним за дотримання правил для моделей загального призначення ШІ.
- У березні 2024 року Європейський парламент ухвалив закон про штучний інтелект. Його мета - захистити фундаментальні права, демократію, верховенство права від ризиків, які пов’язані з ШІ.
- Наприкінці червня Мінцифри презентувало Білу книгу – пропозиції щодо регулювання ШІ в Україні.
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