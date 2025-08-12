У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України

Про це пишуть болгарські медіа БТА та ПИК.

Як повідомив виконувач обов'язків генерального секретаря міністерства внутрішніх справ Болгарії Мирослав Рашков, операцію проводять у кількох регіонах під контролем національної слідчої служби. Обшуки здійснюються за адресами в столиці Болгарії Софії та низці інших міст.

Він уточнив, що затримань у рамках таких обшуків поки що не було.

За інформацією видання "ПИК", обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін під час постачання озброєння в Україну. Болгарська збройна компанія підозрюється в обході санкцій і торгівлі з Росією.

Як зазначається, "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли у 2019 році придбав віллу на Беверлі Гілз у США за 34,6 млн доларів.