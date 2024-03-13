У Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійського уряду й на підтримку України

Про це повідомляє Reuters.

"Люди в Україні чують це щодня", - сказав натовпу організатор протесту Міхал Хворецький, коли демонстрація почалася із звуками сирен повітряної тривоги.

Він наголосив, що дії словацької урядової коаліції "перетинають усі кордони".

На трибуні поряд із прапорами Словаччини, України, Європейського Союзу та НАТО висів плакат із написом "Росія терористична держава".

За словами організаторів, на протест вийшли 5 тис. людей.

Демонстранти заявляють, що їм не подобається напрямок, який обирає прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Вони наголошують, що Словаччина є частиною Заходу.