У Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійського уряду й на підтримку України
12 березня тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави, щоб висловити підтримку Україні та протестувати проти словацького уряду, який, на їх думку, занадто зблизився з РФ
Про це повідомляє Reuters.
"Люди в Україні чують це щодня", - сказав натовпу організатор протесту Міхал Хворецький, коли демонстрація почалася із звуками сирен повітряної тривоги.
Він наголосив, що дії словацької урядової коаліції "перетинають усі кордони".
На трибуні поряд із прапорами Словаччини, України, Європейського Союзу та НАТО висів плакат із написом "Росія терористична держава".
За словами організаторів, на протест вийшли 5 тис. людей.
Демонстранти заявляють, що їм не подобається напрямок, який обирає прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Вони наголошують, що Словаччина є частиною Заходу.
- Лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко заявив, що Росія не є агресором у війні проти України, а просто захищає свої інтереси.
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