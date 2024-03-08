Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що РФ "не є агресором", а підтримувати Україну - "не вихід"
Лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко заявив, що Росія не є агресором у війні проти України, а просто захищає свої інтереси
Про це повідомляє RTVS.
Данко висловив думку стосовно того, кого він вважає агресором у повномасштабній війні Рф проти України, заявивши, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".
"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", - наголосив він.
Однак коли віцеспікеру парламенту Словаччини нагадали, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглась в Україну, він заявив, що міжнародне право порушують і інші країни, зокрема, Ізраїль та США.
"Ставати на бік України - це не вихід, Росія не є агресором, вона відстоює свої інтереси", - пояснив лідер SNS.
На його думку, найголовніше завдання Словаччини у війні РФ проти України є недопустити, щоб конфлікт не торкнувся їхньої території.
- 7 березня повідомлялось, що Чехія скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через конфлікт, викликаний розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.
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