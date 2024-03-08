Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що РФ "не є агресором", а підтримувати Україну - "не вихід"

Про це повідомляє RTVS.

Данко висловив думку стосовно того, кого він вважає агресором у повномасштабній війні Рф проти України, заявивши, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", - наголосив він.

Однак коли віцеспікеру парламенту Словаччини нагадали, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглась в Україну, він заявив, що міжнародне право порушують і інші країни, зокрема, Ізраїль та США.

"Ставати на бік України - це не вихід, Росія не є агресором, вона відстоює свої інтереси", - пояснив лідер SNS.

На його думку, найголовніше завдання Словаччини у війні РФ проти України є недопустити, щоб конфлікт не торкнувся їхньої території.