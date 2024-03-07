Чехія та Словаччина скасували спільний захід через розбіжності у ставленні до України та агресії РФ

Про це повідомляє ВВС.

Такі засідання проводяться регулярно, і це скасування дуже незвичайне для двох країн із надзвичайно тісними взаєминами, країн, які ще недавно були єдиною державою.

Конфлікт виник після того, як словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Анталії з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Братислава зазнала жорсткої критики за ці переговори з боку свого сусіда, на що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи "з усіма чотирма кутами земної кулі".

Політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна, зазначає кореспондент ВВС Роб Кемерон.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно знову заявляв про свої симпатії до Росії і стверджував, що Путіна "необґрунтовано демонізували" і що війна почалася 2014 року через "буяння українських неонацистів". На його думку, воєнного розв'язання цього конфлікту не існує і потрібно шукати шляхів мирного врегулювання ситуації.

Для Чехії мирне врегулювання в Україні – це повне виведення російських військ із її території. Прага виступає ініціатором ініціативи щодо термінової закупівлі 800 тисяч снарядів для України з джерел за межами Євросоюзу і постійно закликає до того, щоб забезпечити Україну усією необхідною їй зброєю. Чехія була першою країною, яка ще до Великої Британії та Польщі поставила Україні танки.