Одна з найбільших оборонних компаній у Європі готова інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні
Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії повномасштабному вторгненню РФ
Про це журналістам заявив власник і виконавчий директор CSG, мільярдер Міхал Стрнад, повідомляє Bloomberg.
За словами Стрнада, чеська компанія хотіла б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну та вже веде переговори з українським державним концерном "Українська оборонна промисловість" про потенційне спільне підприємство.
В Україні CSG хоче виробляти артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку.
Стрнад розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його компанія збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії в понад 10 разів.
"Нелегко керувати таким стрімким зростанням. Якби у нас була угода, ми б передали наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості і їхніх людей для нарощування виробництва артилерійських і танкових боєприпасів", – пояснив він.
Окрім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронемашини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує танки Т-72 радянських часів для української армії. Уже зараз, щоб задовольнити попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чехії.
Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо
17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.
2 березня у Чехії заявила, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва через кілька тижнів.
Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
6 березня стало відомо, що до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України приєднаються Німеччина і Франція.
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