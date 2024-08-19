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У Британії бракує місць у в'язницях, на тлі заворушень влада активує додаткові заходи

Марія Науменко
19 серпня, 2024 понедiлок
12:15
Світ Державний секретар з питань юстиції Шабана Махмуд

У понеділок, 19 серпня, міністерство юстиції Великої Британії застосувало надзвичайні заходи, що мають назву операція "Ранній світанок", для зменшення переповненості в'язниць після висунення звинувачень сотням учасників заворушень

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Про це інформує The Telegraph.

Міністерка юстиції Великої Британії Шабана Махмуд розпорядилася, щоб обвинувачені, які очікують на суд на півночі країни, утримувалися в поліцейських камерах доти, доки не звільняться місця у в'язницях.

Операція "Ранній світанок" вона вже використовувалася консервативним урядом у травні. Вона також передбачає, що деякі обвинувачені будуть випущені під заставу на кілька днів, поки не звільниться місце у в'язниці.

Відповідний механізм буде запроваджено на північному сході та в Йоркширі, Камбрії та Ланкаширі, а також у Манчестері, Мерсисайді та Чеширі.

За словами міністерів, заходи, спрямовані на "боротьбу з насильницьким бандитизмом" загострили давні проблеми з місткістю британських в'язниць.

"Ми успадкували систему правосуддя в кризовому стані, яка зазнала потрясінь. 
В результаті ми були змушені приймати складні, але необхідні рішення для того, щоб вона продовжувала працювати", - зазначив міністр у справах в'язниць Лорд Тімпсон. 

Він додав, що надзвичайні заходи допоможуть "впоратися з тиском, який відчувається в деяких частинах країни", запевнивши, що ніхто, хто становить ризик для суспільства, "не буде випущений під заставу", а здатність поліції заарештовувати злочинців не постраждає.

Так, для того, щоб впоратися з браком місць у в'язницях, міністерство юстиції було змушене відтермінувати відкриття 567 нових тюремних камер, які мали бути введені в експлуатацію наприкінці цього місяця.

Що відомо про масові заворушення у Британії

29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Вихідними, 3-4 серпня 2024 року, у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.

5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.

11 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну.

Теги:
Кримінал
Масові заворушення
Велика Британiя
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