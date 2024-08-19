У Британії бракує місць у в'язницях, на тлі заворушень влада активує додаткові заходи
У понеділок, 19 серпня, міністерство юстиції Великої Британії застосувало надзвичайні заходи, що мають назву операція "Ранній світанок", для зменшення переповненості в'язниць після висунення звинувачень сотням учасників заворушень
Про це інформує The Telegraph.
Міністерка юстиції Великої Британії Шабана Махмуд розпорядилася, щоб обвинувачені, які очікують на суд на півночі країни, утримувалися в поліцейських камерах доти, доки не звільняться місця у в'язницях.
Операція "Ранній світанок" вона вже використовувалася консервативним урядом у травні. Вона також передбачає, що деякі обвинувачені будуть випущені під заставу на кілька днів, поки не звільниться місце у в'язниці.
Відповідний механізм буде запроваджено на північному сході та в Йоркширі, Камбрії та Ланкаширі, а також у Манчестері, Мерсисайді та Чеширі.
За словами міністерів, заходи, спрямовані на "боротьбу з насильницьким бандитизмом" загострили давні проблеми з місткістю британських в'язниць.
"Ми успадкували систему правосуддя в кризовому стані, яка зазнала потрясінь.
В результаті ми були змушені приймати складні, але необхідні рішення для того, щоб вона продовжувала працювати", - зазначив міністр у справах в'язниць Лорд Тімпсон.
Він додав, що надзвичайні заходи допоможуть "впоратися з тиском, який відчувається в деяких частинах країни", запевнивши, що ніхто, хто становить ризик для суспільства, "не буде випущений під заставу", а здатність поліції заарештовувати злочинців не постраждає.
Так, для того, щоб впоратися з браком місць у в'язницях, міністерство юстиції було змушене відтермінувати відкриття 567 нових тюремних камер, які мали бути введені в експлуатацію наприкінці цього місяця.
Що відомо про масові заворушення у Британії
29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.
Вихідними, 3-4 серпня 2024 року, у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.
5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.
11 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну.
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