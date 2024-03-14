У Британії обговорюють заміну прем'єр-міністра Сунака, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними інформаційного агентства, останніми днями члени британського уряду провели приватні дискусії та міркують про можливість того, що партія буде змушена змінити прем’єра Сунака перед виборами у Великій Британії, які відбудуться цього року.

Основне питання цих обговорень полягає в тому, чи зможе тимчасовий лідер "стримати сплеск опозиційної Лейбористської партії, якого багато хто побоюється".

Зазначається, що причиною обговорень стали "політичні махінації", які нібито викрили те, що Сунак не може приймати швидкі політичні рішення, зокрема - оголошення нових обіцянок про зниження податків і суперечок щодо расистських висловлювань.

Bloomberg додає, що міністри, які обговорюють заміну прем’єра, продовжують підтримувати Сунака і не хочуть зміни керівництва зараз.

"Схоже, що жоден суперник не має достатньої підтримки, щоб кинути виклик, що підкріплює надії союзників, що прем’єр-міністр протримається до виборів", - резюмує інформаційне агентство.

Відомо, що Ріші Сунак обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії у жовтні 2022 року. Він отримав підтримку переважної більшості консервативних політиків, які були переконані: "інша зміна лідера завдасть набагато більшої політичної шкоди, ніж його збереження".