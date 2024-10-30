У Британії сталася пожежа на заводі атомних підводних човнів: є постраждалі
На заводі однієї з найбільших оборонних компаній у Великій Британії BAE Systems у Барроу-ін-Фернесі сталася пожежа. Унаслідок події є постраждалі
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що пожежа сталася вночі, близько 01:00. На фотографіях видно велике полум’я та густий дим, що йде з високої білої будівлі. Водночас видання називає ситуацію "значною пожежею".
Двоє людей були доставлені в лікарню через те, що, ймовірно, отруїлися димом. Поліція заявила, що "ядерного ризику немає".
Місцевим жителям рекомендують залишатися всередині будинків із закритими дверима та вікнами, поки триває пожежа. Також перекрито дорогу на сусідньому мосту Майклсона.
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