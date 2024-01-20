У Британії виставлять на аукціон вставну щелепу Черчилля

Про це пишуть CNN та BBC.

Зазначається, що аукціон має відбутись у місті Челтнем вже 6 лютого.

"Вставні зуби Черчилля, мабуть, входять до числа найнезвичайніших предметів, які ми колись продавали", - сказала голова аукціонного будинку The Cotswold Auction Company Ліз Пул.

ЗМІ пишуть, що Черчилль утратив кілька зубів у 1920-х. Під час Другої світової тодішній британський прем’єр мав не одну вставну щелепу. Вони були спеціально зроблені, щоби зберегти природну шепелявість політика. Виготовляли протези з золота.

Як розповідав його приватний дантист Дерек Кадліпп, у Черчилля були погані зуби й прикус із дитинства, тому він потребував спеціального обслуговування. Пізніше Черчилль висунув свого дантиста на отримання лицарського титулу.

Протез у золотій оправі поки що оцінено від 5 до 8 тис. фунтів ($10 тис.), проте експерти вважають, що зуби знаменитого прем'єр-міністра продадуть за набагато вищу суму. У 2010 році на аукціоні в Норфолку вони були продані за 15,2 тис. фунтів.

Ці верхні зубні протези - один із небагатьох комплектів (імовірно, їх було чотири), які були виготовлені для Черчилля. Цей протез був зроблений на початку Другої світової війни, коли Черчиллю було 65 років.

У підписі на стенді в музеї зазначається, що "добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою" для Черчилля.

Крім того, на аукціоні також будуть виставлені інші пам’ятні речі Другої світової війни, зокрема мікрофон, за допомогою якого експрем'єр Британії виступав із промовою на честь Дня перемоги 8 травня 1945 року. Його орієнтовна вартість становить від 5 до 8 тис. фунтів ($10 тис.).

Також до продажу буде доступна книга з автографами 1941 року, заповнена 107 підписами пілотів королівських ВПС, багато з яких брали участь у битві за Британію. Книгу можна буде купити за суму від 20 000 фунтів стерлінгів ($25 тис.).