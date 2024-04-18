У Британії запровадять заборону продажу сигарет народженим після 2009 року
У британському парламенті пройшов перше голосування законопроєкт про заборону продажу сигарет тим, хто народився після 1 січня 2009 року. Його ініціював Ріші Сунак
Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Reuters.
Цей законопроєкт був внесений прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, однак десятки його однопартійців проголосували проти.
Загалом законопроєкт підтримали 383 депутати, проти – 67. Це означає, що він перейде на наступний етап розгляду в парламенті, де до нього можуть вносити поправки.
Законопроєкт про тютюн і вейпи має на меті заборонити купувати тютюнові вироби дітям, народженим після 2009 року. Це одна з головних політичних ініціатив Сунака напередодні парламентських виборів, які відбудуться цього року.
План Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі антитютюнові правила обурив деяких членів його правлячої Консервативної партії, в тому числі колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс і Бориса Джонсона, які вважають, що держава не повинна втручатися в те, як люди живуть своїм життям.
Сунак заявив, що він боротиметься з "найбільшою причиною поганого здоров'я, інвалідності та смерті, якій можна повністю запобігти".
- Подібний закон у Новій Зеландії був скасований 1 березня цього року новим коаліційним урядом ще до того, як він набув чинності.
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