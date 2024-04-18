У Британії запровадять заборону продажу сигарет народженим після 2009 року

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Reuters.

Цей законопроєкт був внесений прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, однак десятки його однопартійців проголосували проти.

Загалом законопроєкт підтримали 383 депутати, проти – 67. Це означає, що він перейде на наступний етап розгляду в парламенті, де до нього можуть вносити поправки.

Законопроєкт про тютюн і вейпи має на меті заборонити купувати тютюнові вироби дітям, народженим після 2009 року. Це одна з головних політичних ініціатив Сунака напередодні парламентських виборів, які відбудуться цього року.

План Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі антитютюнові правила обурив деяких членів його правлячої Консервативної партії, в тому числі колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс і Бориса Джонсона, які вважають, що держава не повинна втручатися в те, як люди живуть своїм життям.

Сунак заявив, що він боротиметься з "найбільшою причиною поганого здоров'я, інвалідності та смерті, якій можна повністю запобігти".