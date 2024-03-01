Нова Зеландія скасувала заборону на продаж цигарок для людей, народжених після 2008 року

Про це пише Nordot.

Зазначається, що закон також передбачав зниження вмісту нікотину в сигаретах і зменшення точок продажу тютюну.

Однак новий Національний коаліційний уряд у терміновому порядку скасував закон у терміновому порядку. Помічник міністра охорони здоров’я Кейсі Костелло сказав, що уряд як і раніше відданий тому, щоб країна була вільною від тютюнового диму.

"Минулий уряд рухався до неперевіреного режиму, який ігнорував те, наскільки успішно працюють ініціативи щодо відмови від куріння, і потенційні недоліки заборонного підходу для курців, роздрібних торговців і злочинності", - сказав він.