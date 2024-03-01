Нова Зеландія скасувала заборону на продаж цигарок для людей, народжених після 2008 року
Уряд Нової Зеландії скасував закон, який забороняв продаж тютюну всім, хто народився після 2008 року. Він був прийнятий два роки тому, у 2022 році
Про це пише Nordot.
Зазначається, що закон також передбачав зниження вмісту нікотину в сигаретах і зменшення точок продажу тютюну.
Однак новий Національний коаліційний уряд у терміновому порядку скасував закон у терміновому порядку. Помічник міністра охорони здоров’я Кейсі Костелло сказав, що уряд як і раніше відданий тому, щоб країна була вільною від тютюнового диму.
"Минулий уряд рухався до неперевіреного режиму, який ігнорував те, наскільки успішно працюють ініціативи щодо відмови від куріння, і потенційні недоліки заборонного підходу для курців, роздрібних торговців і злочинності", - сказав він.
- У Франції з 2024 року запровадили Національну програму боротьби з курінням, покликану сформувати вільне від тютюну покоління до 2032 року.
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