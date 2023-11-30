З нового року Франція впроваджує програму боротьби з курінням

Про це повідомляє France info.

"Куріння - головна причина смерті, якої можна було б уникнути. Це також головна причина смерті від раку та серцево-судинних захворювань", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Орельєн Руссо, представляючи Національну програму.

Перший її пункт передбачає дорожчання сигарет – з 2024-го пачка буде коштувати 12 євро, а ще через рік - 13.

Влада також розширює перелік місць, вільних від тютюнового диму. Незабаром до нього ввійдуть усі пляжі, парки та ліси, а також території навколо деяких громадських місць, зокрема шкіл.

Як зазначається, таким чином уряд дає курцям час, аби вони взяли на себе зобов'язання кинути палити. Водночас органи охорони здоров'я обіцяють підтримати програму.

У першому кварталі 2024 року планується експеримент з прямим доступом до нікотинозамісної терапії, що буде надаватися без рецепта й відшкодовуватися страховкою. Фармацевти відповідатимуть за призначення й видачу пластирів та жувальних гумок, курцям також будуть пропонувати особисту підтримку від медичних працівників.

Принцип "нейтральної" пачки сигарет буде поширено на всі нікотинові вироби, включно з "вейпами". Адже, на думку Руссо, теперішнє упаковування занадто приваблива та створює враження предмета розкоші.

Міністр охорони здоров'я також оголосив про намір заборонити продаж одноразових електронних сигарет до 2025 року. Це може стати першим прецедентом у Європі.

За даними "Альянсу проти тютюну", 15% французьких підлітків 13-16 років уже пробували одноразові прилади для куріння. А загалом з 2017 року їх використання зросло втричі.