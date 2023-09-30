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Вчені з Оксфорду назвали три найефективніші способи кинути палити

30 вересня, 2023 субота
12:56
Здоров'я сигарети, табак

Вчені з Оксфорсдького університету з'ясували, що електронні сигарети, варениклін і цитизин є ефективними засобами, аби кинути палити. А використання декількох методів збільшує імовірність відмови від цигарок без значної шкоди для здоров'я

Про це повідомляє Science Alert.

Найбільш успішними серед методів відмови від куріння, проаналізованих британською командою, виявилися препарати варениклін і цитизин, а також нікотинові електронні сигарети.
Загалом понад 157 тисяч курців були залучені до аналізу 319 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), які відстежували успіх у відмові від куріння протягом щонайменше шести місяців.

"Найкраще, що може зробити для свого здоров'я той, хто палить, - це кинути палити, - каже науковець у галузі громадського здоров'я Джеймі Хартманн-Бойс з Оксфордського університету.

"Куріння залишається головною причиною хвороб і смертей, яким можна запобігти, і хоча багато людей хочуть кинути палити, зробити це буває нелегко".

Основний компонент, що викликає залежність, нікотин, є однією з найпоширеніших речовин і третьою за силою впливу на мозок, що викликає сильну залежність. Дослідження показали, що без сторонньої допомоги лише близько 6 зі 100 людей мають шанс на успішну відмову від тютюнопаління.

Не було виявлено суттєвої різниці в ефективності цитизину  і вареникліну, а також нікотинових електронних сигарет. Згідно з результатами дослідження, близько 14 відсотків курців, які намагаються кинути палити за допомогою цих методів, досягають успіху протягом півроку.

Наступною найефективнішою стратегією виявилося поєднання двох видів нікотинозамісної терапії (НЗТ), таких як нікотинові пластирі та жувальні гумки або льодяники.

"Однак використання однієї форми НЗТ, наприклад, пластиру або жуйки, призвело до зниження відсотка тих, хто відмовився від паління, - каже науковець з Оксфордського університету Нікола Ліндсон.

"Приблизно 12 зі 100 осіб, які застосовують дві форми НЗТ разом, успішно кидають палити, порівняно з 9 зі 100 осіб, які застосовують лише один вид".

Поступове зменшення кількості нікотину може бути дещо ефективнішим, ніж різка відмова від куріння, демонструють дані дослідження. Незалежно від того, чи хтось починає лікування нікотинової залежності до або після відмови від куріння, а також від дози, яку він приймає, це, ймовірно, не впливає на його ефективність.

Інший препарат під назвою бупропіон виявився ефективним у 9 % людей, які кинули палити.

Дослідження з безпеки показали, що бупропіон може мати дуже незначне збільшення серйозних побічних ефектів порівняно з відсутністю застосування будь-яких ліків. Загалом, досліджувані методи лікування були безпечними, з невеликою кількістю серйозних побічних ефектів, хоча автори зазначають, що не всі РКД включали дані про побічні ефекти.

Дослідження показує, що електронні сигарети, варениклін і цитизин є ефективними засобами для відмови від куріння. Вдвічі більше людей змогли кинути палити, використовуючи один з цих засобів, порівняно з контрольною групою.

  • Уряд Франції незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети.
Наука
Медицина
Велика Британiя
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