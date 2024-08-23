У Брюсселі біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий український прапор

Про це йдеться на офіційному сайті Європейського парламенту.

"Як новообрана віцепрезидентка, я рада, що моїм першим завданням є ще раз висловити непохитну підтримку України з боку Європейського Парламенту, і я хотіла б присвятити цю церемонію найбільшій мужності, яку українці демонструють кожного дня з 2022 року", - заявила віцепрезидентка Європарламенту Софі Вілміс на відкритті заходу, присвяченого Дню Незалежності України.

Тьєррі Бретон, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку зазначив, що Європейський Союз підтримує Україну та її народ "на фінансовому, військовому та гуманітарному фронтах".

"Наразі наша загальна підтримка України становить близько 114 мільярдів євро, і, звичайно, ЄС продовжуватиме надавати підтримку українським підприємствам за допомогою нового багаторічного інструменту економічної підтримки у розмірі 50 мільярдів євро", - додав він.

Після промов високопосадовців Європарламенту на площі Солідарності 1980 року перед будівлею Європейського парламенту в Брюсселі розгорнули 300-метровий український прапор.

Фото: europarl.europa.eu

За словами заступника голови Представництва України при ЄС Сергія Терешка, в ЄС ніколи не забувають про український прапор "на європейських, національних, місцевих установах, у тому числі тут, у Європарламенті, по всьому ЄС, на будинках, у головних містах і селах, на вікнах і балконах громадян".

"Цей вираз солідарності з Україною надихає нас і дає змогу тримати український прапор високо піднятим до нашої спільної перемоги", - підкреслив він.