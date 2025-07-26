У частині Таїланду оголосили воєнний стан унаслідок загострення конфлікту з Камбоджею

Про це інформує The Nation.

Вказано, що воєнний стан оголосили у восьми районах двох провінцій, а саме у:

провінції Чантабурі: райони Муанг-Чантабурі, Та-Май, Макам, Лаем-Сінг, Каенг-Ханг-Маеу, На-Яй-Ам і Као-Кхітчакут;

провінції Трат: район Као-Самінг.

Як пояснило командування прикордонної оборони, відповідне рішення увалили, оскільки воно є необхідним для захисту суверенітету країни, територіальної цілісності, а також життя і майна громадян Таїланду.

"Згідно з оголошенням, стало необхідним розгорнути військові сили для захисту країни від зовнішніх загроз, оскільки Камбоджа застосувала силу і зброю для вторгнення на територію Таїланду вздовж кордону", - йдеться у повідомленні.

Указ набрав чинності невідкладно.

25 липня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами. Між країнами вже другий день тривають найзапекліші за понад десятиліття бойові дії – попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей.

Через що загострився конфлікт

Сутички спалахнули після того, як Таїланд відкликав свого посла в Камбоджі пізно в середу й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.

Понад століття Таїланд і Камбоджа оскаржують суверенітет у різних нерозмічених точках вздовж свого 817-кілометрового сухопутного кордону. Це призвело до сутичок протягом кількох років і щонайменше десятка смертей, зокрема під час тижневого обміну артилерійськими обстрілами у 2011 році.

Напруженість загострилася у травні після вбивства камбоджійського солдата під час перестрілки, яка переросла у повноцінну дипломатичну кризу й тепер спровокувала збройні зіткнення.