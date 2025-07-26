У частині Таїланду оголосили воєнний стан унаслідок загострення конфлікту з Камбоджею
На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій
Про це інформує The Nation.
Вказано, що воєнний стан оголосили у восьми районах двох провінцій, а саме у:
- провінції Чантабурі: райони Муанг-Чантабурі, Та-Май, Макам, Лаем-Сінг, Каенг-Ханг-Маеу, На-Яй-Ам і Као-Кхітчакут;
- провінції Трат: район Као-Самінг.
Як пояснило командування прикордонної оборони, відповідне рішення увалили, оскільки воно є необхідним для захисту суверенітету країни, територіальної цілісності, а також життя і майна громадян Таїланду.
"Згідно з оголошенням, стало необхідним розгорнути військові сили для захисту країни від зовнішніх загроз, оскільки Камбоджа застосувала силу і зброю для вторгнення на територію Таїланду вздовж кордону", - йдеться у повідомленні.
Указ набрав чинності невідкладно.
25 липня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами. Між країнами вже другий день тривають найзапекліші за понад десятиліття бойові дії – попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей.
Через що загострився конфлікт
Сутички спалахнули після того, як Таїланд відкликав свого посла в Камбоджі пізно в середу й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.
Понад століття Таїланд і Камбоджа оскаржують суверенітет у різних нерозмічених точках вздовж свого 817-кілометрового сухопутного кордону. Це призвело до сутичок протягом кількох років і щонайменше десятка смертей, зокрема під час тижневого обміну артилерійськими обстрілами у 2011 році.
Напруженість загострилася у травні після вбивства камбоджійського солдата під час перестрілки, яка переросла у повноцінну дипломатичну кризу й тепер спровокувала збройні зіткнення.
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