У Чорногорії планують запровадити 7-годинний робочий день до кінця року

Про це інформує RTCG.

Крім того міністерка повідомила, що соціальні виплати в країні не скасують, а в майбутньому вони будуть справедливішими. Також у Чорногорії реформують Фонд пенсійного страхування та страхування з тимчасової втрати працездатності.

Прокоментувала вона і питання скорочення робочого дня.

"Те, що оголосив прем’єр-міністр Мілойко Саїч у передвиборчій кампанії, відбудеться цього року", - відповіла Нішич на запитання, чи буде цього року запроваджено 7-годинний робочий день.