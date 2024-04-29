У Чорногорії планують запровадити 7-годинний робочий день до кінця року
Міністерка праці та соціального забезпечення Чорногорії Найда Нішич заявила, що до кінця року в країні можна очікувати запровадження 7-годинного робочого дня
Про це інформує RTCG.
Крім того міністерка повідомила, що соціальні виплати в країні не скасують, а в майбутньому вони будуть справедливішими. Також у Чорногорії реформують Фонд пенсійного страхування та страхування з тимчасової втрати працездатності.
Прокоментувала вона і питання скорочення робочого дня.
"Те, що оголосив прем’єр-міністр Мілойко Саїч у передвиборчій кампанії, відбудеться цього року", - відповіла Нішич на запитання, чи буде цього року запроваджено 7-годинний робочий день.
- У Копенгагені - столиці Данії - 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Він триватиме до кінця року.
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