У Чорному морі створять авіаносець для дронів: замовила Португалія

Про це повідомляє Defence Express.

Замовлення на авіаносець було зроблено голландській Damen Shipyards Group, яка його розробила.

Сам корабель португальцями класифікується як Multifunctional Naval Platform, але розробники вважають його Multi-Purpose Support Ships.

У компанії зазначають, що корабель може мати водотоннажність від 7 тис. до 9 тис. тонн і довжину від 100 до 130 метрів за ширини 20 метрів.

Авіаносець також матиме льотну палубу зі зміщеним "островом" та значним підпалубним простором, а також доковою камерою.

Його називають мультиплатформою, тому що він має бути більше носієм не вертольотів, а дронів.

Безпілотники мають бути вертикального злету або запускатись з катапульти.

Зазначається, що вантажна палуба площею 650 метрів дає змогу розмістити близько 12 стандартизованих контейнерів з різноманітною апаратурою.

Також цей корабель не може бути універсальним десантним кораблем через те, що він може взяти на борт лише додатково 100 осіб або до 142 осіб для тимчасового розміщення й зменшення автономності, яка становить до 45 днів. Загальний екіпаж корабля складається з 48 осіб.

Корабель планується побудувати на верфі Damen Shipyards Galați у Румунії в місті Галац у низов'ї Дунаю, пише румунське видання Profit.