У Чорному морі Туреччина, Румунія та Болгарія почали проводити операції з розмінування

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що така ініціатива Стамбула - перша спільна акція чорноморських держав після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її мета - знешкодити міни, які дрейфують у деяких частинах Чорного моря через війну.

"Росія та Україна є ключовими виробниками зерна і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Київ запустив власний Чорноморський експортний маршрут минулого року після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим", - пише Bloomberg.

З моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року Україна експортувала з Одеси, Чорноморська та порту "Південний" 37,4 млн тонн агропродукції.

Видання наголошує, що Туреччина, Румунія та Болгарія є країнами-членами НАТО, однак їхні сили керуються за межами Альянсу. Серед причин чого - уникнути ескалації відносин із Росією.