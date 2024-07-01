У Чорному морі Туреччина, Румунія та Болгарія почали проводити операції з розмінування
Сьогодні, 1 липня, Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали в Чорному морі спільні протимінні операції для підвищення безпеки судноплавства й, зокрема, для експорту українського зерна
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що така ініціатива Стамбула - перша спільна акція чорноморських держав після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її мета - знешкодити міни, які дрейфують у деяких частинах Чорного моря через війну.
"Росія та Україна є ключовими виробниками зерна і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Київ запустив власний Чорноморський експортний маршрут минулого року після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим", - пише Bloomberg.
З моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року Україна експортувала з Одеси, Чорноморська та порту "Південний" 37,4 млн тонн агропродукції.
Видання наголошує, що Туреччина, Румунія та Болгарія є країнами-членами НАТО, однак їхні сили керуються за межами Альянсу. Серед причин чого - уникнути ескалації відносин із Росією.
- 11 січня Туреччина, Болгарія та Румунія після місяців переговорів підписали угоду про спільний план щодо очищення Чорного моря від мін.
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