У Чорну п'ятницю американці витратили $10,8 млрд на онлайн-покупки
Цьогоріч у Чорну п'ятницю, 29 листопада, американці витратили на онлайн-покупки близько $10,8 млрд, що на 10,2% більше ніж торік
Про це пише Reuters з посиланням на дані компанії Adobe Analytics.
Згідно з даними, найпопулярнішими товарами в Інтернеті стали засоби для макіяжу, догляду за шкірою та волоссям, а також bluetooth-колонки та кавоварки.
Водночас компанія Salesforce, яка відстежує різні категорії витрат в Інтернеті, заявила, що онлайн-продажі в США зросли на 7% у п'ятницю, 29 листопада, до $17,5 млрд. За даними цієї компанії, покупці здебільшого купували побутову техніку та меблі.
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