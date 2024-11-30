Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Чорну п'ятницю американці витратили $10,8 млрд на онлайн-покупки

У Чорну п'ятницю американці витратили $10,8 млрд на онлайн-покупки

Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
20:55
Світ Чорна п'ятниця

Цьогоріч у Чорну п'ятницю, 29 листопада, американці витратили на онлайн-покупки близько $10,8 млрд, що на 10,2% більше ніж торік

Зміст

Про це пише Reuters з посиланням на дані компанії Adobe Analytics.

Згідно з даними, найпопулярнішими товарами в Інтернеті стали засоби для макіяжу, догляду за шкірою та волоссям, а також bluetooth-колонки та кавоварки.

Водночас компанія Salesforce, яка відстежує різні категорії витрат в Інтернеті, заявила, що онлайн-продажі в США зросли на 7% у п'ятницю, 29 листопада, до $17,5 млрд. За даними цієї компанії, покупці здебільшого купували побутову техніку та меблі.

  • Держспоживслужба розповіла, як крамниці порушують права споживачів під виглядом акцій.
Теги:
Новини
США
Чорна п'ятниця
Економіка
Читайте також:
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
22:15
вогонь, полум'я, пожежа
У Кураховому росіяни мають значне просування: подробиці від DeepState
22:08
грузія
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
21:54
Володимир Зеленський
Американський ведучий Лекс Фрідман запише 3-годинний подкаст із Зеленським
21:44
Грузія, Тбілісі, мітінг
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ
21:39
Дмитро Твардовський
На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського
21:08
Джастін Трюдо
Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters
20:59
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
"Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія
20:57
Ексклюзив
протест у Тбілісі, 29 листопада
"Буде або так, як в Україні, або так, як в Білорусі": Портников про протести в Грузії
20:45
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування. Харлан розкритикувала це призначення
20:24
Ексклюзив
путін
"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"
20:16
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район загинули 4 людини, серед 21 пораненого – дитина
20:13
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Полісся" поступилося "Кривбасу", а ЛБ та "Оболонь" зіграли внічию. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
20:04
OPINION
"Непомічена" Україна
19:12
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави
19:09
Ексклюзив
НАТО
Найбільшою проблемою для країн-членів НАТО є тест п'ятої статті, - політик Рибачук
18:45
електроенергія, графіки відключень
Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00
18:36
Ексклюзив
РФ Сирія
Не слід очікувати, що Росія буде перекидати регулярні війська до Сирії, - експерт-міжнародник Сушко
18:35
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон з БПЛА: 2 людини загинули, є поранені
18:23
Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити
18:04
Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень
18:00
OPINION
блог Андрій Магера
Хто сказав, що Москві потрібен мир?
18:00
Ексклюзив
Бундесвер
Якщо Трамп стане на шлях зради, Європі варто кинути виклик, створивши свою Army Organization, - Піонтковський
17:44
сирія бойовики
Сирійські повстанці заволоділи всією провінцією Ідліб, – Reuters
17:20
Дональд Туск
Польща спорудить "Східний щит" не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, - Туск
17:19
TikTok-блогер Владислав Олійниченко "Crawly"
Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку
16:38
розбита російська техніка
"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
16:28
Ексклюзив
ЗСУ, українські військові
У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових
16:19
Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки
16:02
OPINION
Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:34
Огляд
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"
Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
15:15
Ексклюзив
мобілізація
Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку
15:03
Оновлено
Окупанти зранку атакували Мирноград: дві людини загинули, є постраждалі
14:48
Інтерв’ю
Януш Буґайський
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:02
Ексклюзив
Дональд Трамп
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV