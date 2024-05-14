У Держдепі США відреагували на рішення Путіна зняти Шойгу з посади міністра оборони РФ

Про це інформує Reuters.

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател заявив, що кадрові перестановки у міністерстві оборони РФ є ще одним свідченням "відчайдушного прагнення президента Росії Володимира Путіна продовжувати вторгнення в Україну".

Читайте також: Свідчить про додаткову мобілізацію економіки: експерт з нацбезпеки Варченко про заміну міністра оборони РФ

Призначення цивільного економіста Андрія Білоусова новим міністром оборони є намаганням підготувати РФ до економічної війни, шляхом "кращого використання оборонного бюджету та задіянням більшої кількості інновацій".