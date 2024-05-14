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У Держдепі США відреагували на рішення Путіна зняти Шойгу з посади міністра оборони РФ

14 травня, 2024 вiвторок
03:18
Світ путін та шойгу
Зміст

У Державному департаменті США у понеділок, 13 травня, відреагували на рішення очільника Кремля Путіна замінити Сергія Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони РФ

Про це інформує Reuters

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател заявив, що кадрові перестановки у міністерстві оборони РФ є ще одним свідченням "відчайдушного прагнення президента Росії Володимира Путіна продовжувати вторгнення в Україну".

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Призначення цивільного економіста Андрія Білоусова новим міністром оборони є намаганням підготувати РФ до економічної війни, шляхом "кращого використання оборонного бюджету та задіянням більшої кількості інновацій". 

  • 12 травня Сергій Шойгу пішов з посади керівника міністерства оборони Росії.
  • За оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО. 
  • Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на кадрові зміни у РФ, назвавши Бєлоусова, якого призначили на посаду міністра оборони замість Шойгу, черговою маріонеткою Путіна. 
Теги:
Росія
Володимир Путін
військові
Війна з Росією
Сергій Шойгу
Військові новини
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