Про це передає російська державна інформаційно-пропагандистська агенція ТАСС та Департамент охорони здоров'я уряду Москви.

"НП сталася через розгерметизацію балона. Відвідувачів та персонал евакуювали силами адміністрації до прибуття пожежників. В оперативних службах повідомили про одного загиблого", - розповідає ТАСС.

Екстрені служби оточили периметр будівлі. Рух на Луб'янській площі обмежено.

Пожежники не виявили ознак загоряння.

Слідчі органи встановлюють причину НП, попередньо причиною вибуху стала технічна несправність обладнання, додав міський голова столиці країни-агресорки Сергій Собянін.

"На третьому поверсі Центрального дитячого магазину сталася пригода. Постраждали троє людей. Двох госпіталізовано, одному надається допомога на місці", - зазначає своєю чергою московський департамент здоров'я.

За останніми даними, розгерметизувався балон із гелієм на третьому поверсі ЦДМ біля кав'ярні "Шоколадниця".

Новина доповнюватиметься