У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування

Про це повідомляє Yle.

За інформацією правоохоронців, оголошення було опубліковане на початку літа. Справу кваліфікували як "незначний військовий злочин", оскільки продаж військового спорядження вважається незаконним.

Наразі особу, яка виставила бронежилет на продаж, поліція ще не встановила.

Відповідно до фінського законодавства, за подібні дії може загрожувати штраф або позбавлення волі терміном до двох років.

Як зазначає Yle, випадки розслідування "незначних військових злочинів" у Фінляндії трапляються рідко. Останнє таке провадження було відкрито у 2006 році.