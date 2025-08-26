Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець
Під час останнього обміну полоненими 24 серпня українська й російська сторони обмінялися листами від військовополонених
Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
"Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", – поінформував він.
- На День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, Україна провела з країною-агресоркою 68-ий за рахунком обмін полоненими. Особливістю цього обміну стала наявність у ньому 8 цивільних українців.
- Біла Церква
