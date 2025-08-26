Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

"Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", – поінформував він.