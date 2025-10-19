У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News
Секретна служба США виявила підозрілу мисливську позицію, що знаходилася прямо на лінії видимості з місця, де президент Дональд Трамп виходить з літака №1 (Air Force One). Її було облаштовано на дереві
Агенти знайшли позицію у четвер, і ФБР зараз проводить розслідування цієї знахідки. Директор ФБР Кеш Патель заявив, що у них наразі немає жодного підозрюваного у зв'язку із цим випадком, передає у неділю, 19 жовтня 2025 року, Fox News.
"Ще до (останнього - ред.) повернення президента до Вест-Палм-Біч, Секретна служба виявила те, що виглядало як мисливська позиція на висоті в межах видимості зони посадки Air Force One. На місці події жодних осіб не було виявлено. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, забезпечивши збір усіх доказів з місця події та використовуючи наші можливості щодо аналітики використання мобільних телефонів", - сказав Патель.
Читайте також: Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що його організація "тісно співпрацює" з ФБР, а також з правоохоронними органами округу Палм-Біч. Гульєльмі сказав, що агенти виявили мисливську позицію під час "попередньої безпекової підготовки" перед прибуттям Трампа до Палм-Біч, звідки він зазвичай прямує у свою резиденцію Мар-а-Лаго.
"Хоча ми не можемо надати подробиці про конкретні предмети чи їхнє призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", – додав він.
Джерело в правоохоронних органах повідомило Fox News, що позицію для ведення стрільби на дереві, схоже, був облаштовано "кілька місяців тому".
- Розслідування відбувається за кілька тижнів після того, як американця Раяна Рута визнали винним у спробі замаху на Трампа на полі для гольфу в Палм-Біч зі снайперського гнізда, яке він встановив у кущах уздовж лінії паркану.
