У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News

Агенти знайшли позицію у четвер, і ФБР зараз проводить розслідування цієї знахідки. Директор ФБР Кеш Патель заявив, що у них наразі немає жодного підозрюваного у зв'язку із цим випадком, передає у неділю, 19 жовтня 2025 року, Fox News.

"Ще до (останнього - ред.) повернення президента до Вест-Палм-Біч, Секретна служба виявила те, що виглядало як мисливська позиція на висоті в межах видимості зони посадки Air Force One. На місці події жодних осіб не було виявлено. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, забезпечивши збір усіх доказів з місця події та використовуючи наші можливості щодо аналітики використання мобільних телефонів", - сказав Патель.

Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що його організація "тісно співпрацює" з ФБР, а також з правоохоронними органами округу Палм-Біч. Гульєльмі сказав, що агенти виявили мисливську позицію під час "попередньої безпекової підготовки" перед прибуттям Трампа до Палм-Біч, звідки він зазвичай прямує у свою резиденцію Мар-а-Лаго.

"Хоча ми не можемо надати подробиці про конкретні предмети чи їхнє призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", – додав він.

Джерело в правоохоронних органах повідомило Fox News, що позицію для ведення стрільби на дереві, схоже, був облаштовано "кілька місяців тому".