У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Суд розпочався зі вступних заяв. Підсудний Раян Раут представлятиме себе сам. 59-річний чоловік не визнав себе винним за п'ятьма федеральними звинуваченнями, включно з замахом на вбивство одного з головних кандидатів у президенти США. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Суд розпочинається на наступний день після того, як праворадикальний активіст і впливовий союзник Дональда Трампа Чарлі Кірк був застрелений під час заходу в університеті долини Юта, що стало останнім випадком політичного насильства в США. Сам Трамп зіткнувся з двома замахами під час своєї президентської кампанії 2024 року.

Американські прокурори стверджують, що Раут сховався з гвинтівкою біля шостої лунки поля для гольфу в Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, маючи намір убити Трампа, коли той гратиме в гольф на полі 15 вересня 2024 року.

Згідно з судовими документами, агент Секретної служби помітив Раута та гвинтівку, що стирчала крізь паркан, і відкрив вогонь, що змусило Раута втекти, не зробивши жодного пострілу. Його заарештували того ж дня. Поліція зупинила його на шосе у Флориді.

Інцидент стався приблизно через два місяці після того, як Трамп був поранений у вухо під час стрілянини на передвиборчому мітингу в Пенсільванії в липні 2024 року. Тоді стрілець був застрелений на місці події.

Раут виступав за демократію в Тайвані та в Україні, а в 2023 році дав інтерв'ю про план розгортання афганських біженців для допомоги Україні у потистоянні вторгненню Росії.

У липні він сказав окружному судді США Ейлін Кеннон, що не довіряє "випадковому незнайомцю" говорити від його імені і захищатиметься сам. Двоє його колишніх державних захисників зараз виконують роль резервних адвокатів, допомагаючи з логістичними питаннями.

Присяжні у складі семи жінок та п'яти чоловіків розпочнуть слухання доказів у справі після вступних заяв.