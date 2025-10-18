У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
У суботу, 18 жовтня, мільйони американців вийшли на акції протесту "No Kings" по всій території Сполучених Штатів проти президента Дональда Трампа та його політики
Про це повідомляють NPR, PBS News та The Hill.
У різних містах США пройшли протести "No Kings" проти Дональда Трампа та його політики, звинувачуючи американського лідера у поведінці монарха. Акції відбуваються на тлі тривалого шатдауну.
Зазначається, що на суботу було заплановано понад 2 600 мітингів у великих і малих містах, організованих сотнями організацій-партнерів.
На акції демонстранти виступали з плакатами, які містили критику на адресу президента та його імміграційної політики, а також несли американські прапори.
Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
За словами організаторів, на відміну від попередніх акцій у березні проти скорочень Ілона Маска та у червні проти військового параду Трампа, нинішній протест об’єднує єдиний рух спротиву.
Повідомляється, що до протестів приєдналися провідні демократи, зокрема Чак Шумер і Берні Сандерс. Вони називають акцію відповіддю на дії Трампа — від обмежень свободи слова до військових імміграційних рейдів.
Спікер Палати Майк Джонсон і республіканці назвали протест "антиамериканським мітингом ненависті" та звинуватили учасників у радикалізмі, що поза межами американської політики.
Подібні акції відбулися і в європейських містах, де сотні американців зібралися з прапорами та плакатами.
- 12 червня по всій території США відбулися акції протесту проти міграційної політики Дональда Трампа. У Лос-Анджелесі поліція затримала понад 80 учасників, а в Техасі для забезпечення порядку залучили 5 тисяч нацгвардійців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе