У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа

У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа

Марія Музиченко
18 жовтня, 2025 субота
21:17
Світ Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)

У суботу, 18 жовтня, мільйони американців вийшли на акції протесту "No Kings" по всій території Сполучених Штатів проти президента Дональда Трампа та його політики

Зміст

Про це повідомляють NPR, PBS News та The Hill.

У різних містах США пройшли протести "No Kings" проти Дональда Трампа та його політики, звинувачуючи американського лідера у поведінці монарха. Акції відбуваються на тлі тривалого шатдауну.

Зазначається, що на суботу було заплановано понад 2 600 мітингів у великих і малих містах, організованих сотнями організацій-партнерів.

На акції демонстранти виступали з плакатами, які містили критику на адресу президента та його імміграційної політики, а також несли американські прапори.

Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо

За словами організаторів, на відміну від попередніх акцій у березні проти скорочень Ілона Маска та у червні проти військового параду Трампа, нинішній протест об’єднує єдиний рух спротиву.

Повідомляється, що до протестів приєдналися провідні демократи, зокрема Чак Шумер і Берні Сандерс. Вони називають акцію відповіддю на дії Трампа — від обмежень свободи слова до військових імміграційних рейдів.

Спікер Палати Майк Джонсон і республіканці назвали протест "антиамериканським мітингом ненависті" та звинуватили учасників у радикалізмі, що поза межами американської політики.

Подібні акції відбулися і в європейських містах, де сотні американців зібралися з прапорами та плакатами.

  • 12 червня по всій території США відбулися акції протесту проти міграційної політики Дональда Трампа. У Лос-Анджелесі поліція затримала понад 80 учасників, а в Техасі для забезпечення порядку залучили 5 тисяч нацгвардійців.
