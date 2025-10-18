У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа

Про це повідомляють NPR, PBS News та The Hill.

У різних містах США пройшли протести "No Kings" проти Дональда Трампа та його політики, звинувачуючи американського лідера у поведінці монарха. Акції відбуваються на тлі тривалого шатдауну.

Зазначається, що на суботу було заплановано понад 2 600 мітингів у великих і малих містах, організованих сотнями організацій-партнерів.

На акції демонстранти виступали з плакатами, які містили критику на адресу президента та його імміграційної політики, а також несли американські прапори.

За словами організаторів, на відміну від попередніх акцій у березні проти скорочень Ілона Маска та у червні проти військового параду Трампа, нинішній протест об’єднує єдиний рух спротиву.

Повідомляється, що до протестів приєдналися провідні демократи, зокрема Чак Шумер і Берні Сандерс. Вони називають акцію відповіддю на дії Трампа — від обмежень свободи слова до військових імміграційних рейдів.

Спікер Палати Майк Джонсон і республіканці назвали протест "антиамериканським мітингом ненависті" та звинуватили учасників у радикалізмі, що поза межами американської політики.

Подібні акції відбулися і в європейських містах, де сотні американців зібралися з прапорами та плакатами.