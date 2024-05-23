У Франції пройшли випробування модернізованого ядерного носія

Про це інформує міноборони Франції.

Вказано, що ракету ASMPA-R без боєголовки випустили з літака Rafale B стратегічних ВПС Франції за траєкторією, яка імітувала "ядерний авіаналіт". Її випробування проходили у в межах операції "Дюрандаль".

"ASMPA-R відповідає прагненню президента Франції зберегти оперативну надійність французьких збройних сил у довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

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Програму модернізації ASMPA очолює Французьке агентство оборонних закупівель. Вона дозволила підвищити внутрішні характеристики ракети, підтримуючи надійність повітряного ядерного компонента стримування. У межах цієї програми Франція до 2035 року також планує створити ядерну ракету 4-го покоління класу "повітря-земля" ASN4G.