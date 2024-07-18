У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади
Французькі служби безпеки заарештували у східній Франції прихильника ультраправих, якого підозрюють в організації нападів під час Олімпійських ігор - 2024 у Парижі
Про це повідомляє Reuters."Браво агентам Міністерства внутрішніх справ, які заарештували окремого ультраправого, підозрюваного в намірі вчинити насильницьку акцію під час Олімпійських ігор. Ми продовжимо нашу постійну боротьбу за безпеку французького народу", - написав міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін у X (Twitter)
Підозрюваним виявився молодий чоловік з регіону Ельзас, який був адміністратором групи у Telegram під назвою "Французька арійська дивізія", де він погрожував Олімпіаді.
Газета Le Parisien повідомляє, що йому 19 років, підозрюваний має псевдонім Panzer - на честь німецького танку.
- 13 липня міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера здійснила символічне занурення у Сену на тлі занепокоєння щодо якості води перед початком Олімпійських ігор у Парижі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе