У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади

Про це повідомляє Reuters.

"Браво агентам Міністерства внутрішніх справ, які заарештували окремого ультраправого, підозрюваного в намірі вчинити насильницьку акцію під час Олімпійських ігор. Ми продовжимо нашу постійну боротьбу за безпеку французького народу", - написав міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін у X (Twitter)

Підозрюваним виявився молодий чоловік з регіону Ельзас, який був адміністратором групи у Telegram під назвою "Французька арійська дивізія", де він погрожував Олімпіаді.

Газета Le Parisien повідомляє, що йому 19 років, підозрюваний має псевдонім Panzer - на честь німецького танку.