Міністерка спорту Франції пірнула у Сену на тлі занепокоєння щодо якості води перед Олімпійськими іграми

Про це інформує Associated Press.

Удеа-Кастера пірнула у річку, пропливши кілька метрів біля мосту Олександра III, де відбудуться олімпійські змагання з плавання на відкритій воді.

"Ми виконали свою обіцянку", - заявила вона, посилаючись на попереднє зобов'язання проплисти в Сені до початку Ігор 26 липня.

Її супроводжував паралімпійський прапороносець Франції Алексіс Ганкуан, який особисто перевірив умови, з якими йому доведеться зіткнутися на змаганнях 1 вересня.

Мер Парижа Анн Ідальго також планує скупатися в Сені, демонструючи свою віру в чистоту річки. Президент Франції Емманюель Макрон, який раніше також обіцяв зануритися в Сену, попередньо заявив: "Я не збираюся називати вам дату, є ризик, що ви будете там".

Символічне занурення Удеа-Кастера стало підтвердженням того, що Франція дотримується своїх зобов'язань перед Олімпійськими іграми 2024 року та прагне зробити Сену безпечною та чистою для проведення змагань.

Про Олімпійські ігри 2024

З 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі пройдуть літні Олімпійські Ігри. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.

Українську збірну на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів та спортсменок у 23 видах спорту.

27 січня 2023 року очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

У червні ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

У серпні тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

14 грудня президент МОК Томас Бах заявив, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, оскільки спортсмени "не мають бути покарані за дії своїх урядів".