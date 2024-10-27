У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air, - ЗМІ

Про це повідомляє News Georgia.

Грузинські видання із посиланням на слова пасажирів судна повідомили, що в суботу блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти. За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.

Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту, а також прозвітували про повернення літака до летовища в Кутаїсі.

Наразі ні адміністрація аеропорту, ні компанія Wizz Air цю інформацію не прокоментували. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.