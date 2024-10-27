У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air, - ЗМІ
У суботу, 26 жовтня, літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс із грузинського міста Кутаїсі до чеської столиці Праги, повернувся в аеропорт після влучання блискавки
Про це повідомляє News Georgia.
Грузинські видання із посиланням на слова пасажирів судна повідомили, що в суботу блискавка двічі влучила у літак невдовзі після набору висоти. За словами очевидців, вони почули гучний шум за бортом.
Бортпровідники заявили про пошкодження системи блискавкозахисту, а також прозвітували про повернення літака до летовища в Кутаїсі.
Наразі ні адміністрація аеропорту, ні компанія Wizz Air цю інформацію не прокоментували. Також невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.
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