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Головна Світ Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ

Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ

Ксенія Золотова
28 липня, 2024 неділя
15:50
Світ

У неділю, 28 липня, у Підмосков'ї, на площі перед головним храмом збройних сил Росії, блискавка влучила в кількох росіян. Деякі з них у тяжкому стані

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Про це повідомляють російські телеграм-канали "База", "112", та "Астра".

Як стало відомо "Базі", у парку "Патріот" на площі перед військовим храмом РФ блискавка вразила чотирьох людей: двох жінок та двох чоловіків. Після розряду чоловіки лишилися лежати на землі, а одна з жінок змогла піднятися самостійно. 

За попередніми даними, чоловіки у тяжкому стані, їм проводять реанімацію. Один із постраждалих чоловіків перебуває у тяжкому стані, його все ще намагаються реанімувати медики на місці. Ще один - 39-річний чоловік після удару блискавки, окрім удару струмом, дістав закриту черепно-мозкову травму та рану чола. 

Дві жінки постраждали менше. Обох із діагнозом "ураження електрострумом" відвезли до лікарень.

Обережно, фото містить чутливий контент

Фото: https://t.me/bazabazon

  • У Москві на Красній площі співробітник Центрального науково-дослідного інституту "Хвиля", який виробляє для міністерства оборони РФ, зокрема, навігаційні системи, намагався підпалити себе.
Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
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