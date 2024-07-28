Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ
У неділю, 28 липня, у Підмосков'ї, на площі перед головним храмом збройних сил Росії, блискавка влучила в кількох росіян. Деякі з них у тяжкому стані
Про це повідомляють російські телеграм-канали "База", "112", та "Астра".
Як стало відомо "Базі", у парку "Патріот" на площі перед військовим храмом РФ блискавка вразила чотирьох людей: двох жінок та двох чоловіків. Після розряду чоловіки лишилися лежати на землі, а одна з жінок змогла піднятися самостійно.
За попередніми даними, чоловіки у тяжкому стані, їм проводять реанімацію. Один із постраждалих чоловіків перебуває у тяжкому стані, його все ще намагаються реанімувати медики на місці. Ще один - 39-річний чоловік після удару блискавки, окрім удару струмом, дістав закриту черепно-мозкову травму та рану чола.
Дві жінки постраждали менше. Обох із діагнозом "ураження електрострумом" відвезли до лікарень.
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Фото: https://t.me/bazabazon
- У Москві на Красній площі співробітник Центрального науково-дослідного інституту "Хвиля", який виробляє для міністерства оборони РФ, зокрема, навігаційні системи, намагався підпалити себе.
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