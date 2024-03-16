В Індії назвали дату найбільших у світі парламентських виборів

Про це повідомляє Reuters.

Майже 970 мільйонів людей зареєстровані для голосування на більш ніж мільйоні виборчих дільниць у цій гігантській виборчій кампанії, в якій, ймовірно, візьмуть участь 2400 політичних партій.

За місця в парламенті змагатимуться прем'єр-міністр Нарендра Моді, який перебуває на посаді два терміни, та альянс з двох десятків опозиційних партій.

Згідно з опитуваннями, наразі лідирує індуїстська націоналістична партія Моді "Бхаратія Джаната" (БДП).

Моді і його партія перебували в режимі передвиборчої кампанії протягом декількох місяців до оголошення дати голосування. Прем'єр-міністр майже щодня літав країною, відкриваючи нові проєкти, роблячи заяви, беручи участь у релігійних заходах та виступаючи на публічних і приватних зустрічах.

Як зазначили у виданні, Моді поставив за мету отримати 370 місць для БДП і понад 400 місць для очолюваного ним Національно-демократичного альянсу (НДА) у нижній палаті парламенту, що складається з 543 членів.