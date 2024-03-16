В Індії назвали дату найбільших у світі парламентських виборів
У суботу, 16 березня, виборча комісія Індії оголосила, що з 19 квітня в країні розпочнуться найбільші у світі парламентські вибори, на яких мають проголосувати майже мільярд людей
Про це повідомляє Reuters.
Майже 970 мільйонів людей зареєстровані для голосування на більш ніж мільйоні виборчих дільниць у цій гігантській виборчій кампанії, в якій, ймовірно, візьмуть участь 2400 політичних партій.
За місця в парламенті змагатимуться прем'єр-міністр Нарендра Моді, який перебуває на посаді два терміни, та альянс з двох десятків опозиційних партій.
Згідно з опитуваннями, наразі лідирує індуїстська націоналістична партія Моді "Бхаратія Джаната" (БДП).
Моді і його партія перебували в режимі передвиборчої кампанії протягом декількох місяців до оголошення дати голосування. Прем'єр-міністр майже щодня літав країною, відкриваючи нові проєкти, роблячи заяви, беручи участь у релігійних заходах та виступаючи на публічних і приватних зустрічах.
Як зазначили у виданні, Моді поставив за мету отримати 370 місць для БДП і понад 400 місць для очолюваного ним Національно-демократичного альянсу (НДА) у нижній палаті парламенту, що складається з 543 членів.
- У п'ятницю, 15 березня, президент Хорватії Зоран Міланович оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 17 квітня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе